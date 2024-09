Lancia apre il primo showroom a Parigi e Barcellona. In Francia 15 showroom entro la fine del 2024

È trascorso un anno e mezzo dall'inaugurazione del primo showroom a Milano, e adesso la nuova corporate identity del marchio Lancia è diventata europea con nuovi showroom aperti in Francia e in Spagna. «Torniamo quindi in Europa con un piano solido e strutturato, ha affermato il ceo, Luca Napolitano - con una rete di showroom che sarà completata in entrambi i paesi entro la fine del 2025. Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo." D'ora in poi, tutte le concessionarie rinnovate con la nuova Corporate Identity si chiameranno «Casa Lancia» perché, come in ogni casa italiana, saranno pronte per accogliere i clienti e ad offrire loro un'esperienza ricca di bellezza, design ed identità italiana. Si tratta di un primo passo che rientra in un progetto che prevede l'apertura di 25 showroom, in Francia, entro il 2025, di cui circa 15 entro la fine del 2024, supportati da una rete di 80 punti di assistenza; mentre, in Spagna, nel 2024, Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città del paese.

Nel 2025, inoltre, amplierà la propria rete distributiva spagnola con l'apertura di ulteriori 10 showroom. Caratteristica comune a tutti i nuovi punti vendita è una rinnovata immagine coordinata, sia internamente che esternamente, con logo, lettering, colori, immagini e ogni altro elemento grafico utilizzabile; il tutto va a sostenere un modello di vendita innovativo progettato per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto premium. Questi vengono accolti in un'area dedicata, detta SALA, dove possono trovare un esperto del marchio al loro servizio. Tutti gli arredi si avvalgono della presenza di arredi Cassina, grazie alla collaborazione basata su valori condivisi tra i due brand, come l'italianità, l'innovazione, la tradizione e il rispetto per l'ambiente. Le auto sono esposte al centro dello showroom, come opere d'arte all'interno di un raffinato salotto, per essere ammirate in ogni dettaglio, e l'intero ambiente è esaltato dalla luce naturale che entra da grandi finestre. Non mancano aree dedicate alla consegna dei veicoli ed ai servizi post-vendita. Ma la customer experience potrà iniziare comodamente da casa, accedendo al configuratore, per poi proseguire nello showroom con il supporto di personale di vendita professionale e certificato.