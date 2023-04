Lancia: la nuova Ypsilon sarà più grande, ibrida ed elettrica. Il ceo Napolitano: «Arriverà all’inizio del 2024, nel 2025 come HF»

TORINO - Lancia si prepara ad un ritorno in grande stile in Europa, cominciando da una fase pilota a luglio in Olanda, Austria, Belgio e Lussemburgo. Il resto del Continente, Italia compresa, seguirà progressivamente. «Lo faremo con la nuova Ypsilon un pò più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica» - ha svelato oggi Luca Napolitano, ceo del brand di Stellantis durante il reveal del Concept Pu+Ra HPE che sarà esposto alla Design Week di Milano. «Nuova Ypsilon - ha ribadito Napolitano - è più europea ed è molto moderna. Si rivolgerà, quando arriverà all’inizio del 2024, a un pubblico più trasversale. E ci sarà anche una versione HF, che arriverà nel 2025».

Nel ricordare che questa novità, assieme alla futura ammiraglia Gamma («una splendida sportback solo elettrica da quasi 4 metri e 70) ed alla successiva Delta »sono già state mostrate durante il dealer meeting a febbraio« Napolitano ha confermato che Stellantis sta lavorando al nuovo network di dealer. »Siamo partiti per rinnovare tutte le concessionarie italiane - ha detto -stiamo per iniziare i lavori a Torino, Alessandria, Milano, Bergamo, Treviso, Roma e in tante altre città italiane. Le prime 30 concessionarie italiane saranno pronte entro fine giugno. E diventeranno 100 entro dicembre«.