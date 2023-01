Lancia Ypsilon, leader segmento B debutta il MY 2023. In Italia è secondo modello più venduto nel 2022 dopo Panda

TORINO - Con quasi 41 mila immatricolazioni (40.991 per l’esattezza) Lancia Ypsilon continua a dominare il segmento B, confermandosi, per il quarto anno consecutivo, la vettura più venduta della sua categoria, nonché la seconda vettura più venduta in assoluto (dopo la Panda) nel mercato italiano con 15,3% di quota. È la migliore percentuale di sempre e in crescita di 1,2 punti rispetto al 2021. Il marchio Lancia ha raggiunto una quota di mercato del 3,1%, in crescita di 0,1 punti rispetto al 2021.

«Il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon - ha ricordato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia a margine della odierna presentazione del Model Year 2023 a Milano - Dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, la fashion city car di Casa Lancia si conferma leader del suo segmento in Italia, rimane la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato e raggiunge la miglior quota di sempre. Decisamente una vettura dei record, con 38 anni di successi alle spalle e sul podio del segmento B per 11 anni consecutivi».