Landi Renzo: ricavi 2025 in calo a 251,3 mln, perdita netta migliora a 20,9 mln. Per 2026 atteso "ulteriore miglioramento" performance

Via libera dal cda di Landi Renzo al progetto di bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, oltre al progetto di bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. In particolare, la società attiva nella progettazione e produzione di impianti di alimentazione a Gpl e metano per auto e veicoli, ha visto nel corso del 2025 ricavi consolidati pari a 251,3 milioni, in flessione rispetto all'esercizio precedente (272,4 mln). L'ebitda consolidato è pari a 8,8 milioni, in miglioramento rispetto ai -4,4 milioni al 31 dicembre 2024; l'ebitda adjusted consolidato è pari a 7,7 milioni, rispetto a -1 milione dell’esercizio precedente. Il risultato netto consolidato è negativo per 20,9 milioni al 31 dicembre 2025, rispetto a un risultato negativo pari a 67 milioni al 31 dicembre 2024. La posizione finanziaria netta consolidata risulta pari a 97,7 milioni (94,5 milioni al 31 dicembre 2024).

«Gli ultimi due esercizi hanno rappresentato per il Gruppo una fase di profonda trasformazione determinata sia da fattori esogeni che interni all’azienda, che ha richiesto l’adozione di rilevanti misure finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria» sottolinea il presidente, Stefano Landi. «In questo contesto, l’integrazione del business Green Transportation con Westport Fuel Systems Italia avviata ad aprile 2026 rappresenta un passaggio di particolare rilevanza». Per il 2026, si legge in una nota, sono attese performance operative «in ulteriore miglioramento» rispetto all’esercizio precedente, sostenute dalla «positiva dinamica della domanda, dal consolidamento del portafoglio ordini e dalla progressiva valorizzazione delle azioni di efficientamento implementate».