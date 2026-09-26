Lavoro, l’auto non basta più: la mobilità diventa uno dei criteri con cui gli italiani scelgono l’azienda

La mobilità quotidiana non è più soltanto una questione di tragitti, chilometri o mezzi di trasporto. Sta diventando un elemento capace di pesare sulla scelta stessa dell’azienda per cui lavorare, perché il tempo degli spostamenti, la flessibilità e la qualità del percorso casa-ufficio entrano sempre più direttamente nel bilancio tra vita privata e professionale. È quanto emerge dalla nuova indagine di Arval Mobility Observatory, presentata a Milano durante l’Arval Mobility Forum in occasione della European Mobility Week.

La mobilità entra nella scelta del posto di lavoro

Secondo la survey realizzata da Arval Mobility Observatory su 819 dipendenti del Gruppo BNP Paribas in Italia, per sei persone su dieci la mobilità rappresenta un fattore fondamentale nella scelta di un impiego, mentre per il 90% costituisce comunque una delle variabili considerate. Un dato che fotografa quanto il tragitto casa-lavoro venga ormai percepito come parte integrante dell’esperienza professionale e non più come una semplice necessità accessoria. A incidere è soprattutto il tempo: più di un terzo degli intervistati impiega oltre un’ora complessiva per gli spostamenti casa-lavoro e ritorno, mentre soltanto il 40% riesce a rimanere sotto i 45 minuti.

Non sorprende quindi che, nelle priorità indicate dai rispondenti, comodità e flessibilità vengano prima persino del risparmio economico, mostrando come la qualità della mobilità quotidiana abbia assunto un valore sempre più concreto. “Con questa indagine, è emerso che la mobilità non è più solo una voce gestionale o di costo per le aziende, ma rappresenta un’importante leva di attrazione e mantenimento dei talenti. Allo stesso modo, è chiaro come le scelte relative al modo in cui ci si sposta dipendono anche dal territorio ed è quindi fondamentale sempre di più un dialogo tra privato e istituzioni pubbliche. Per le persone, il modo in cui ci si muove conta quanto dove si lavora e da questo punto di partenza devono essere elaborate le strategie di mobilità delle aziende” dichiara Alessandro Floria, Direttore Marketing & Comunicazione di Arval Italia.

L’auto resta centrale, ma cresce la multimodalità

Nel quadro fotografato dall’indagine, l’automobile continua comunque a conservare un ruolo dominante. Sei intervistati su dieci utilizzano infatti l’auto, personale o aziendale, come riferimento principale per gli spostamenti, senza differenze particolarmente marcate tra le diverse fasce d’età. Un risultato che conferma il peso ancora determinante della mobilità individuale nel commuting quotidiano italiano.

Accanto all’auto, tuttavia, prende forma un modello più articolato. Un rispondente su quattro dichiara infatti di utilizzare già un sistema multimodale, combinando due o più soluzioni come automobile e treno oppure auto e trasporto pubblico.

La mobilità casa-lavoro tende quindi a trasformarsi in una catena di spostamenti nella quale mezzi differenti possono diventare complementari, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane.

Il passaggio verso forme alternative di mobilità incontra però ostacoli strutturali. Solo l’11% indica l’abitudine come principale freno al cambiamento, mentre il 27% punta il dito sulla carenza di infrastrutture come piste ciclabili, parcheggi dedicati a bici e monopattini o colonnine di ricarica. Per il 20% pesano invece la distanza casa-lavoro e una conformazione del territorio poco favorevole agli spostamenti a piedi, in bicicletta o attraverso veicoli elettrici.

Tra cinque anni elettrico, mezzi pubblici e mobilità attiva

Guardando ai prossimi cinque anni, circa metà del campione non prevede di modificare il proprio modo di muoversi, mentre un intervistato su quattro immagina un cambiamento. Tra le alternative considerate emerge il veicolo elettrico, soprattutto nella fascia tra 30 e 54 anni, mentre i più giovani, fino ai 30 anni, mostrano maggiore apertura verso trasporto pubblico, spostamenti a piedi e bicicletta. Il dato suggerisce una trasformazione che potrebbe procedere con velocità diverse a seconda dell’età, del territorio e delle possibilità concrete offerte dalle infrastrutture.

Più che una sostituzione immediata dell’automobile, dalla survey emerge quindi uno scenario di mobilità integrata, nel quale il veicolo privato convive progressivamente con nuove formule di trasporto e con soluzioni pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli spostamenti. La ricerca, condotta nel luglio 2026 attraverso un questionario online rivolto ai collaboratori del Gruppo BNP Paribas in Italia, ha coinvolto 819 persone impiegate in differenti funzioni aziendali e sedi distribuite sul territorio nazionale. Il campione lavora mediamente in presenza due o tre giorni alla settimana grazie allo smart working, un elemento che contribuisce a ridisegnare frequenza, tempi e caratteristiche della mobilità pendolare.

Per le aziende la mobilità diventa una leva strategica

Il tema supera così il perimetro tradizionale delle flotte aziendali e del mobility management. Per un’impresa, offrire strumenti capaci di rendere gli spostamenti più semplici e flessibili può diventare parte della propria strategia di attrazione dei talenti, mentre il settore automotive è chiamato a confrontarsi con una domanda sempre meno concentrata sul solo possesso o utilizzo dell’auto e sempre più orientata verso servizi integrati.

Su questi temi si è concentrato anche l’Arval Mobility Forum di Milano, con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Lea Orifici e la partecipazione di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Ivano Gallino, Nicolò Pirelli, Vincenzo Quintani e Dario Casiraghi.

Al centro del confronto, l’evoluzione della mobilità e il suo rapporto sempre più stretto con il benessere delle persone e con le nuove esigenze organizzative delle aziende.

“In occasione della Settimana Europea della Mobilità, abbiamo voluto prenderci un momento di riflessione sui cambiamenti che il nostro settore sta attraversando. Lo abbiamo fatto allargando il confronto anche ad autorevoli rappresentanti del mondo accademico, associativo e aziendale. Per noi, è fondamentale continuare a lavorare per supportare tutti i nostri clienti, aziende, professionisti e privati, offrendo la nostra consulenza strategica e le soluzioni flessibili e integrate che possano rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro età o dal modo in cui si spostano oggi” afferma Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia.