I leader Ue esortano Ursula a fare presto: «Subito proposta su flessibilità sulle multe auto»

Il Consiglio europeo invita la Commissione Ue a presentare «senza indugio» una «proposta mirata» per dare «flessibilità" ai produttori di auto sui target di riduzione delle emissioni per il 2025 previsti dal regolamento sulle emissioni di CO2 di nuove auto e furgoni «e a portare avanti il riesame previsto da tale regolamento». E' quanto si legge nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo, nel capitolo dedicato alla competitività. Presentando il suo piano d'azione per l'automotive, la Commissione europea ha annunciato a inizio marzo di voler presentare entro fine mese una proposta di modifica alle norme per calcolare su tre anni, non uno, la conformità agli standard di emissione del 2025, dando più flessibilità alle case automobilistiche sulle multe.