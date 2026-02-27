Leapmotor accelera espansione in Europa con dealer e officine: sono 800 i punti vendita e assistenza attivi, di cui 125 in Italia

Leapmotor sta rafforzando la sua presenza in tutta Europa, espandendo rapidamente la propria rete di concessionari e officine all'interno dell'ecosistema Stellantis, supportata da vendite in crescita e da un portafoglio prodotti altamente competitivo. Sono infatti ora piu di 800 i punti vendita e assistenza attivi in Europa, di cui 125 solo in Italia, il doppio rispetto al 2024. Si tratta, si legge in una nota, «di una tappa fondamentale nella crescita della rete europea di concessionari e riparatori che evidenzia la forte fiducia dei dealer e sottolinea l'attrattivita della proposta di Leapmotor».

La crescita della rete di concessionari consente a Leapmotor - integrandosi nel vasto e consolidato ecosistema di concessionari di Stellantis - di offrire ai propri clienti «un servizio capillare che puo essere utilizzato in tempi di percorrenza contenuti in tutte le realta europee. Questa vicinanza e un vantaggio strategico per costruire fiducia, migliorare la velocita del servizio e rimuovere le barriere comuni associate ai marchi cinesi emergenti di veicoli elettrici." In particolare, nel 2025, Leapmotor ha rafforzato la sua espansione entrando in nuovi mercati, tra cui Bulgaria, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda, Irlanda, Slovacchia, Slovenia e Svezia.