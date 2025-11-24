Leapmotor allarga il suo raggio d'azione in America Latina. Produrrà in Brasile e venderà anche in Argentina, Equador e Colombia

Leapmotor allarga il suo raggio d'azione in America Latina: amplierà, infatti, le proprie attività commerciali dal Brasile (dove conta 36 rivenditori ufficiali) ad Argentina, Equador e Colombia. Inoltre, avvierà localmente la produzione di alcuni modelli. La conferma è stata data da Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante una conferenza stampa al Salone dell'Auto di San Paolo, occasione in cui il manager ha appunto rivelato che Leapmotor aumenterà la sua presenza in Sud America con l'espansione del marchio in Argentina, Ecuador e Colombia e che è stato scelto il Polo Automotivo di Goiana, in Brasile, come impianto per l'avvio della produzione locale. La Casa di Hangzhou, partner di Stellantis, in Brasile commercializza il modello C10 e ha da poco aperto i pre-ordini del B10. Al Salone di San Paolo ha presentato al proprio stand oltre alla C16 elettric e alla nuova B10 anche lo studio B10 design, una versione speciale allestita specificatamente per i mercati sudamericani.