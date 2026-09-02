Leapmotor e FAW rafforzano l’alleanza: dalla partecipazione azionaria allo sviluppo congiunto di nuove auto

Leapmotor e FAW Group ampliano la loro partnership con un nuovo accordo che estende la collaborazione a investimenti, sviluppo di nuovi veicoli, marketing, servizi finanziari e tecnologie strategiche. L’intesa rappresenta un ulteriore passo rispetto all’accordo siglato nel marzo 2025 e arriva dopo l’ingresso di FAW nel capitale di Leapmotor con una quota del 5%, acquisita per 3,74 miliardi di yuan, circa 557 milioni di dollari.

La cooperazione è già entrata nella fase industriale: dall’inizio del 2026 FAW fornisce motori destinati ai modelli ibridi Leapmotor, mentre un veicolo sviluppato congiuntamente dovrebbe arrivare prossimamente alla produzione di serie. Il nuovo accordo comprende inoltre sistemi avanzati di assistenza alla guida, powertrain elettrificati, chassis intelligenti, tecnologie produttive e alleggerimento dei componenti.

L’operazione, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, riflette una tendenza sempre più evidente nell’industria cinese: gruppi automobilistici tradizionali e startup NEV stanno integrando competenze, capitali e capacità produttiva per accelerare sviluppo e ridurre i costi in un mercato sempre più competitivo. Per FAW l’alleanza consente di accedere più rapidamente alle tecnologie sviluppate da uno dei nuovi protagonisti dell’elettrico; Leapmotor può invece sfruttare scala industriale, risorse finanziarie e rete del gruppo statale. Una posizione rafforzata dai 458.000 veicoli venduti da Leapmotor nei primi sette mesi del 2026, il 68% in più rispetto a un anno prima.