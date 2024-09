Leapmotor, il ceo Xin: «Con Stellantis jv strategica, prossimi 3 anni un nuovo veicolo l'anno. Obiettivo 500mila vendite entro il 2030»

"Quella con Stellantis è una partnership strategica, che consolida la posizione di Leapmotor sul mercato dell’auto e ne assicura il futuro successo". Lo ha detto Tianshu Xin, Ceo di Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e la cinese Leapmotor, in quote 51-49 guidata dal gruppo italo-francese, durante l'evento dedicato ai modelli C10 e T03, che arrivano in Europa, segnando il debutto della jv nel Vecchio Continente. "Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno e, in aggiunta ai modelli T03 e al Suv C10 (i cui ordini partiranno nei prossimi giorni), il lancio della C16 è atteso nella seconda metà del 2024", ha detto Tianshu Xin, spiegando che "questo è un momento cruciale per il brand Leapmotor e per la storia di Leapmotor International. Abbiamo fatto progressi notevoli da quando l’accordo sulla joint venture è stata siglato e siamo entusiasti del futuro che ci aspetta". L'investimento di circa 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis era stato annunciato a ottobre 2023, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote dell’azienda cinese, leader in campo tecnologico e con la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (Nev) grazie a un modello di integrazione verticale e ampie capacità interne.

«Oltre alla forte rete di cui disponiamo, abbiamo un obiettivo molto ambizioso. Puntiamo a raggiungere 500.000 unita vendute entro il 2030 e a partire da ora. Anche se l'obiettivo e molto ambizioso, ma crediamo di poterlo raggiungere. Perche abbiamo una solida base che e gia stata creata per il nostro successo futuro. Ma come tutti sapete, nell'industria automobilistica, per avere successo, e necessario un prodotto. Quindi quale prodotto lancerete? Oltre alle solide fondamenta, abbiamo anche un piano di lancio prodotti molto ampio. Il nostro piano di prodotti e sviluppato e progettato intorno ai segmenti incentrati sui volumi. E il modo in cui e impostato il modello e un'integrazione molto verticale. Che cosa significa? Significa che l'industria automobilistica puo sviluppare nuovi prodotti in modo molto piu rapido rispetto agli operatori tradizionali. Sono in grado di sviluppare e lanciare un nuovo prodotto in 24 mesi rispetto ai gruppi tradizionali, il che e molto, molto piu veloce».