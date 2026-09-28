Leapmotor, la rete commerciale si allarga: superata quota 1.000 punti vendita in Europa

Leapmotor ha superato a settembre quota 1.000 punti vendita in Europa, raggiungendo 1.020 strutture distribuite in 36 Paesi. L'espansione della rete commerciale e assistenziale è stata realizzata attraverso la joint venture Leapmotor International con Stellantis, che consente al marchio cinese di utilizzare una parte della rete europea del gruppo. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica, la rete Leapmotor copre attualmente circa l'80% del territorio europeo.

Le più recenti aperture hanno interessato Norvegia e alcuni Paesi dei Balcani, mentre sono previste ulteriori inaugurazioni entro la fine del 2026. La distribuzione va dall'Islanda alla Bulgaria e comprende anche Malta. L'ampliamento della rete accompagna la crescita delle consegne del marchio. Ad agosto Leapmotor ha registrato 103.129 vendite a livello globale, superando per il secondo mese consecutivo la soglia delle 100.000 unità. L'Europa ha rappresentato il 27% delle consegne complessive del mese, la quota più elevata raggiunta finora dal mercato europeo per il marchio.