Leapmotor (Stellantis), per Bloomberg starebbe trattando per lo sviluppo di un'Opel elettrica

Leapmotor, joint venture cinese di Stellantis, avrebbe in corso una trattativa avanzata per lo sviluppo di un'auto elettrica Opel, un altro brand del gruppo. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg. «Leapmotor International - commenta Stellantis - è una joint venture di successo, concepita per unire le migliori competenze di entrambi i partner. Per sua natura, prevede un dialogo costante tra i partner su possibili modalità di espansione della cooperazione e della collaborazione, ma oggi non abbiamo nulla da comunicare al riguardo».