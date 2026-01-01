Leapmotor, target di 4 milioni di Bev l’anno. Europa fondamentale, valuta impianti produttivi in Spagna per sostenere la crescita

Leapmotor ha annunciato un piano di crescita particolarmente ambizioso, con l’obiettivo di superare i 4 milioni di auto vendute all’anno entro il prossimo decennio, rispetto a volumi attuali di alcune centinaia di migliaia di unità. La strategia del costruttore cinese di veicoli elettrici si fonda su un forte ampliamento della gamma, sull’integrazione verticale delle tecnologie chiave e su una rapida espansione internazionale, in particolare verso l’Europa.

Secondo l’azienda, l’Europa rappresenta un mercato prioritario, anche grazie alla partnership con Stellantis che consente a Leapmotor di utilizzare reti commerciali e logistiche già esistenti. In quest’ottica, la Spagna è tra i Paesi presi in considerazione per ospitare un nuovo stabilimento produttivo, grazie ai costi competitivi, alla disponibilità di manodopera qualificata e ai programmi di sostegno pubblico per l’industria automotive ed elettrica.

L’espansione industriale in Europa, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, consentirebbe a Leapmotor di ridurre l’impatto dei dazi sulle importazioni dalla Cina, accorciare le catene di fornitura e rispondere più rapidamente alla domanda locale. Il progetto riflette una tendenza più ampia tra i produttori cinesi di auto elettriche, sempre più orientati a localizzare la produzione nei mercati occidentali per sostenere la crescita globale in un contesto di forte competizione e crescente protezionismo.