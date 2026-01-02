Leapmotor, ultimo trimestre coi fiocchi: leadership assoluta nel mercato Bev in Italia. T03 elettrica più venduta a dicembre

Leapmotor, brand emergente nel settore della mobilità elettrica che è attivo in Italia da poco più di un anno nell'ambito della joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha chiuso il 2025 con 7.469 immatricolazioni secondo i dati elaborati da Dataforce, con una crescita esponenziale rispetto alle circa 300 vetture vendute nell'ultimo trimestre del 2024, che ha coinciso con i primi tre mesi di attività del marchio in Italia. Un risultato che, grazie anche alla performance dell'ultimo mese dell'anno, ha permesso al brand di ottenere, nel solo ultimo trimestre del 2025, la leadership assoluta nel mercato Bev e alla T03 di essere l'auto elettrica più venduta d'Italia.

Su base annua, Leapmotor, con una quota del 7,4%, chiude al terzo posto nel mercato delle vetture elettriche, ma, nel canale dei privati, sale addirittura al secondo posto con una quota del 12,9%. «Il 2025 si è chiuso con risultati oltre ogni nostra aspettativa. Ci consideriamo una vera e propria start-up che è riuscita a crescere in modo costante tutto l'anno e contiamo su un 2026 ancora da protagonisti tra le vetture elettriche in Italia con l'arrivo di nuovi altri modelli che amplieranno la nostra gamma che è altamente tecnologica e con prezzi accessibili» ha commentato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

Tra i modelli, la miglior performance l'ha registrata la T03, modello elettrico più venduto in Italia nel mese di dicembre sia a livello assoluto, con il 18,4% di quota, che nel canale dei privati, con il 24,3%. Molto positivo anche il risultato ottenuto dalla T03 nell'intero 2025 dove, con il 6,6% di quota, ha ottenuto la seconda posizione tra le vetture Bev, a cui va ad aggiungersi, con l'11,9% di quota, il primo posto nel canale dei privati. Molto positivi anche i riscontri sugli altri modelli della gamma Leapmotor in Italia. Il B10, commercializzato soltanto a ottobre, ha ottenuto a dicembre il terzo posto assoluto nel segmento C Suv e il primo nel canale dei privati dello stesso segmento. Il C10, protagonista di un ultimo trimestre dell'anno molto positivo, ha chiuso l'anno con l'ottava posizione assoluta nel segmento D Suv e la quinta nel canale privati di riferimento.