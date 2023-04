Leasys, contribuiremo a transizione ecologica auto. D’Arco: «Puntiamo a un milione di veicoli gestiti entro il 2026»

MILANO - Leasys può contribuire ad accelerare la transizione ecologica del settore automotive. È quanto indicato in occasione della presentazione della jv tra Stellantis e Credit Agricole Consumer Finance nel leasing. «Nel 2026 1 su 2 dei contratti siglati da Leasys sarà «green»’ per veicoli non inquinanti, ha detto Rolando D’Arco, ceo di Leasys, presentando i principali obiettivi della società. Come indicato dal presidente di Leasys, Richard Bouligny, «il noleggio a lungo termine può rappresentare una soluzione anche per una migliore accessibilità alle auto Ev’ e Stephane Priami, Deputy Chief Executive Officer of Credit Agricole con incarico per Specialized Financial Services e ceo di CA Consumer Finance, ha aggiunto che ‘è in corso l’elettrificazione della nostra flotta, che vuol dire anche trovare nuovi strumenti - anche dal punto finanziario - per facilitare questa transizionè. In occasione della conferenza stampa di presentazione di Leasys, il presidente Bouligny ha esposto i risultati di uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, secondo il quale il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 sul 2021 - dopo il calo del 12,2% registrato nel 2020 sul 2019 a causa del Covid e il +9,5% nel 2021 - e, secondo le stime delle principali organizzazioni che si occupano di auto, crescerà ancora nel corso del 2023, grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati.

Questo è un trend che si registra a livello globale, infatti, i contratti di leasing legati ai veicoli ecologici nel mondo sono raddoppiati, passando da oltre 400mila nel 2020 a 640mila nel 2021 (+60%) a oltre 840mila nel 2022 (+30%). La spiegazione di questo aumento è data dalle formule di finanziamento (leasing tradizionale, leasing operativo e noleggio a lungo termine) che appaiono adatte per affrontare scenari complessi e in continua evoluzione come la transizione verso i veicoli elettrificati. In particolare, l’attenzione globale verso la sostenibilità ambientale interessa una fetta sempre più importante del settore noleggio a lungo termine, poichè rappresenta la soluzione ideale per provare i veicoli green riducendo i rischi legati a costi e imprevisti e rendendo democratico l’accesso a queste motorizzazioni. In questo quadro, ‘tutte le soluzioni di Leasys dedicate ai veicoli elettrici ed elettrificati includono i vantaggi legati ai noleggi ad emissioni zero e possono essere personalizzate scegliendo una ricca serie di prodotti dedicati e servizi verdì. Tornando al mercato del leasing, Bouligny ha indicato che a livello mondiale dovrebbe raggiungere 150 miliardi di dollari di ricavi a fine 2023, con una crescita stimata in 90,87 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2027 e un tasso di crescita del 4,51%, che sale al 7% se si considera il periodo 2023-2030.

Per quanto riguarda l’Europa, ci sono stime che indicano una crescita dei ricavi di 62,01 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2025, con un tasso di crescita del 3,43%. «Con l’ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescità. Così Rolando D’Arco, ceo di Leasys, la jv tra Stellantis e Credit Agricole Consumer Finance che nasce attraverso la fusione tra Leasys e Free2move Lease. Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, Ca Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Stellantis ha portato avanti trattative esclusive con Bnp Paribas Personal Finance, Credit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance per ridisegnare la sua attività nei servizi finanziari e nel leasing.

Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Credit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria. Leasys ha attualmente una flotta gestita di 828mila veicoli e, come già annunciato, punta a diventare il leader europeo nei servizi di mobilità con un milione di veicoli in flotta entro il 2026. Un primo passo della sua strategia è rappresentato dall’annuncio della firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di Ald e delle attività di LeasePlan in Portogallo e Lussemburgo.