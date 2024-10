Leasys e-store, la transizione green cresce anche on-line. È la nuova frontiera della mobilità digitale

Olanda, Regno Unito e Italia. Sono questi i paesi in cui il Leasys e-Store ha già debuttato, con la Spagna prossima ad accogliere la piattaforma digitale entro la fine dell’anno prima che dilaghi in tutti i mercati in cui Leasys opera. Con l’obiettivo di condurre la transizione verso una mobilità elettrica accessibile a un numero crescente di persone, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha scelto di puntare sull’e-commerce promuovendo veicoli a basse emissioni nel nome della sostenibilità, filosofia cardine dell’azienda.

Comodamente accessibile dalla sezione offerte del sito Leasys.com, attraverso il portale i clienti possono selezionare, configurare il veicolo desiderato e scegliere il punto di ritiro, tutto comodamente online, in modo semplice e veloce, potendo anche contare sull’aiuto di un team di esperti durante il processo di acquisto. Una scelta, quella di Leasys, che implementa la sua presenza omnicanale, migliorando notevolmente la customer experience.

In Italia, il Leasys e-Store, sviluppato in collaborazione con Capgemini, offre veicoli a basse emissioni in pronta consegna per soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti. I modelli di punta sono le ultime novità del Gruppo Stellantis, disponibili in versioni 100% elettriche o ibride plug-in (PHEV), riconosciute per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Tra questi spiccano la Lancia Ypsilon LX elettrica a 599 euro al mese con anticipo di 3.000 euro per 36 mesi e 45.000 km inclusi, e il nuovo SUV compatto Alfa Romeo Junior, che ridefinisce la sportività contemporanea. I veicoli saranno disponibili presso i 250 Leasys Hub presenti in tutto il paese.

Spostandosi oltremanica, nel Regno Unito la situazione non differisce eccessivamente da quella italiana. L’e-commerce propone un ampio ventaglio di vetture, tra cui quelli elettrici e i LEV, anch’essi in pronta consegna, dando ulteriore spinta alla diffusione dei veicoli a basse emissioni nel paese e offrendo un'esperienza self-service che permette di accedere alle soluzioni di noleggio a lungo termine in modo semplice e pratico.

In conclusione, è fondamentale ricordare che, qualsiasi canone di noleggio il cliente scelga, al suo interno troverà incluso un pacchetto di servizi assicurativi, assistenza e infomobilità, potendo anche personalizzare l’offerta con modifiche relative alla durata, il chilometraggio e il pagamento anticipato.