Leasys fornirà 15.300 veicoli alla pubblica amministrazione. La flotta ibrida sarà per il 90% di modelli Stellantis

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, si è aggiudicata l'appalto indetto da Consip per la fornitura di 15.300 veicoli per la pubblica amministrazione italiana. L'accordo quadro messo in gara copre l'intero territorio italiano e comprende cinque categorie di veicoli: 4.300 city car, 2.500 vetture compatte, 2.500 veicoli commerciali, 1.200 vetture con allestimento per la polizia locale e 4.800 vetture allestite per le forze di sicurezza. I veicoli forniti si articolano su 30 diversi modelli il 90% dei quali appartenenti a brand del gruppo Stellantis.

La flotta che sarà fornita è composta principalmente da motorizzazioni ibride, a cui si aggiunge un significativo numero di vetture elettriche. Completa il lotto una componente di veicoli commerciali endotermici. Gli ordini dei veicoli in noleggio a lungo termine saranno avviati dal mese di ottobre e per i successivi 18 mesi, Leasys - con un parco auto di 30.000 veicoli già all'attivo per la Pubblica amministrazione - sarà l'unico interlocutore a gestirne la mobilità.