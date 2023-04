Leasys, partenza sprint per la nuova società del noleggio a lungo termine di Stellantis e Crédit Agricole

Con un evento in simultanea a Roma, nella cornice del Circo Massimo, e a Parigi, presso l’Arco di Trionfo, Stellantis e Crédit Agricole hanno presentato Leasys, la nuova società congiunta del noleggio a medio e lungo termine che fonde i marchi Leasys e Free2Move Lease e le rispettive attività commerciali. L’evento è stato trasmesso in streaming in tutti gli 11 Paesi europei in cui Leasys opera - Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria – a sottolineare l’importanza strategica che Stellantis e Crédit Agricole danno alla loro joint venture e la rilevanza che la nuova società aspira ad avere sul mercato. Già da ora, fondendo le attività di Leasys e Free2Move Lease, la nuova Leasys sale al quinto posto tra gli operatori europei del noleggio a lungo termine con 828.000 veicoli gestiti, ma la previsione è di arrivare a un milione nel 2026 e scalare verso le posizioni più alte del podio.

L’operazione era in vista fin dal 2021, quando Stellantis ha riunito i suoi servizi commerciali per rafforzarsi rispetto ai concorrenti e prepararsi all’ingresso in Europa di nuovi attori del noleggio a lungo termine. Ma Leasys ha dalla sua alcune caratteristiche uniche, hanno sottolineato Rolando D'Arco, amministratore delegato di Leasys, e Richard Bouligny, che ne è il presidente. Intanto, rispetto a concorrenti che sono solo società finanziarie, Leasys ha nella sua compagine un costruttore, Stellantis, che riunisce ben 14 brand dell’auto e porta con sé una rete di vendita e post-vendita diffusa in tutta Europa. La nascita di Leasys è dunque considerata strategica e in linea con il piano di Stellantis di lungo periodo, quello che ha preso il nome di “Dare Forward 2030” a esprimere l'ambizione di progettare la nuova era della mobilità.

Una delle caratteristiche di Leasys è l’approccio multi-brand: le soluzioni di mobilità sono disponibili per tutte i 14 marchi di Stellantis ma anche per i modelli di altri costruttori. L’obiettivo è accontentare sempre il cliente e fornire una scelta così ampia da rendere il noleggio a lungo termine una valida alternativa all'acquisto di un veicolo. La varietà di modelli e marchi permette a Leasys anche di diventare il principale concorrente delle società di noleggio generaliste sul mercato europeo.

Leasys punta, inoltre, sulla molteplicità dei canali di contatto con il cliente. La società si basa sulla rete europea di concessionarie Stellantis, intermediari indipendenti e sulle vendite dirette con clienti di maggiori dimensioni. A ciò aggiunge il canale digitale che non solo promuove i prodotti di Leasys, ma consente ai clienti e ai fleet manager di gestire veicoli, flotte e contratti di noleggio in autonomia.

L’ampiezza della proposta di Leasys si riflette anche nel catalogo di prodotti e servizi. Questo approccio che cerca sempre di essere customer oriented ha portato a sviluppare prodotti come Be Free, la soluzione di noleggio a lungo termine (NLT) che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, prima formula NLT pay-per-use che consente di pagare solo i chilometri percorsi; As New, il noleggio dei veicoli usati di Leasys che favorisce l’economia circolare e rende le offerte ancora più accessibili; e Leasys Pro, che offre veicoli commerciali personalizzati. Inoltre, le soluzioni studiate da Leasys agevolano il passaggio verso la transizione ecologica attraverso formule di mobilità sempre più integrate ed eco-sostenibili, come la formula di noleggio Unlimited dedicata ai prodotti green con chilometri illimitati. Tutte le soluzioni di Leasys possono essere arricchite da un set di servizi per guidare in tranquillità, quali coperture Rca, furto e incendio, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, vettura sostitutiva e il servizio di infomobilità I-Care per il monitoraggio del veicolo da remoto.

Leasys mette a disposizione dei fleet manager un servizio di consulenza a supporto della gestione della flotta e la piattaforma digitale MyLeasys con cui i responsabili delle flotte possono avere, da remoto, una visione globale e dinamica dell’intero parco auto e dei servizi inclusi. Il cliente finale può contare anche sull’App Umove che consente l’accesso veloce e intuitivo, su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys, inclusa la geolocalizzazione delle colonnine di ricarica che chi guida un’auto elettrica. Intanto, per celebrare la nascita della nuova società, Stellantis e Crédit Agricole hanno annunciato una promozione: i nuovi clienti Leasys avranno in omaggio i primi due canoni di noleggio.