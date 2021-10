Legge Bilancio, Pichetto (Mise): «Ci sarà spazio per incentivi auto, stima 1 mld l’anno fino al 2024»

MILANO - Nella legge di bilancio «Ci sarà spazio per il settorè automotive che è importante per il Paese, vale il 20% del Pil e rappresenta 1,2 milioni di occupati tra produzione e filiera». In particolare, ‘dobbiamo accompagnare questo grande cambiamentò verso la mobilità elettrica e «ci saranno incentivi e pensiamo di mantenere gli incentivi sul miliardo l’anno per i prossimi tre anni, 2022, 2023 e 2024». Lo ha affermato Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo economico, rappresentante del Governo al Tavolo Automotive, intervistato nel corso del Forum Automotive. Inoltre, ha ricordato il viceministro, «stiamo ragionando per far partire un grande fondo per la transizione con un orizzonte decennale, con modalità giuridiche e legislative da definire».