Legge Bilancio, Urso: «Valuteremo con Giorgetti possibilità incrementare fondo auto»

«Vi e stata una riduzione di questi fondi nei prossimi anni, ma ho assicurato all'Anfia che tutte le risorse che sara possibile destinare saranno destinare al sostegno della componentistica affinche superino questa fase di transizione particolarmente difficile. Valuteremo insieme al ministro dell'Economia, in questo percorso della manovra, se sia possibile incrementare il fondo per raggiungere il sostegno alla filiera della componentistica in questa fase perche resti competitiva a livello globale». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento di celebrazione per i 75 anni del Gruppo Getra.