Ue, in lieve calo numero auto. La Valle d'Aosta ha più veicoli che abitanti: al top in Europa. Ecco tutti i numeri

Più auto che abitanti: in Valle d'Aosta se ne registrano più di due per ogni residente. La regione italiana si conferma così al primo posto nel Vecchio Continente per percentuale di motorizzazione. E il podio dei più motorizzati è comunque tutto tricolore: seguono infatti la provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano. Lo strano primato, oltre ad essere in rapporto con le peculiarità territoriali, dipende, spiega Eurostat nell'ultima rilevazione, anche da migliori condizioni fiscali per l'immatricolazione. Ma l'arcano viene rivelato da Ettore Viérin, presidente dell'Aci Valle d'Aosta: «Sono i grandi gruppi, che affittano le auto a lungo termine». «In Valle d'Aosta di auto ce ne sono parecchie, ma il dato - aggiunge - è falsato da questo aspetto delle flotte. Negli anni passati i grandi gruppi immatricolavano anche 40 mila auto l'anno, e questo portava un beneficio economico alla Regione autonoma Valle d'Aosta, grazie a imposta di prima trascrizione, bollo e sanzioni: si parlava di milioni e milioni l'anno».

Nel 2023 comunque - valuta complessivamente l'istituto statistico europeo - le autovetture per abitante nell'Ue erano in media 0,55, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022. «I tassi regionali di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) sono spesso legati alle condizioni economiche, ma possono anche essere influenzati da circostanze specifiche. Ad esempio, il record della Valle d'Aosta è stato influenzata da norme fiscali favorevoli». Nel 2023 - spiega Eurostat - le prime 3 regioni con il tasso di motorizzazione più elevato si trovavano tutte in Italia: Valle d'Aosta con 2.295 autovetture per 1.000 abitanti, Provincia Autonoma di Trento con 1.521 autovetture per 1.000 abitanti e la Provincia Autonoma di Bolzano con 915 autovetture per 1.000 abitanti. Tra le 10 regioni con il più alto tasso di motorizzazione, 6 sono in Italia e 1 in Finlandia, Grecia, Paesi Bassi. Ma dove ci sono meno automobili? Nella regione francese d'oltremare Mayotte (83 autovetture per 1.000 abitanti), seguita dal Peloponneso greco (206 per 1.000 abitanti) e dalla Guyana francese (223). Delle 10 regioni con il tasso di motorizzazione più basso, 4 sono in Grecia, 2 in Francia, 2 in Romania e 1 in Germania e Austria. In particolare, 2 tra questi erano le aree metropolitane di Berlino (340) e Vienna (364).

Le regioni dei Paesi Bassi e della Svezia si sono distinte tra le regioni dell'Ue con la più alta percentuale di autovetture elettriche in tutte le autovetture. Le quote più elevate sono state registrate in Flevoland (17,1%) nei Paesi Bassi, Stoccolma (10,7%) in Svezia, Hovedstaden in Danimarca e Utrecht nei Paesi Bassi (entrambi 8,6%). Nelle prime 10 regioni, 5 erano in Danimarca, 2 nei Paesi Bassi, 2 in Svezia e 1 in Belgio. I dati sulle autovetture elettriche non comprendono i veicoli adattati all'utilizzo di più di un tipo di energia del motore né i veicoli alimentati a idrogeno.