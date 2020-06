Lime acquisisce le bici elettriche Uber Jump a Roma. Il servizio di bike sharing tornerà più ampliato

ROMA - Introvabili le bici rosse Jump-Uber torneranno a Roma entro un mese. Lo garantisce Lime, l'operatore già a Roma con i monopattini elettrici, e ha acquisito Jump promettendo di rilanciare il servizio del bike sharing ampliandolo. Ora dunque le bici rosse di Jump, gettonatissime in era post Covid col traffico diminuito e complice anche il bel tempo, sono sparite dalle strade di Roma ma torneranno in misura maggiore delle 2800 previste dal debutto con Uber. In passato alcuni operatori di bike sharing come Obike furono costretti a lasciare il servizio nella capitale per i troppi atti vandalici.