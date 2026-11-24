Un nuovo player fa il suo ingresso nel mercato italiano del noleggio auto a lungo termine. Si chiama Lisily, è il nuovo brand di Mobility Ecolution e punta a ritagliarsi uno spazio in un settore sempre più competitivo, facendo leva sulla rapidità delle consegne, sulla personalizzazione dell’offerta e, soprattutto, sulla qualità dell’assistenza durante l’intera durata del contratto.

Presentato a Milano, il nuovo operatore si rivolge a privati, professionisti e piccole e medie imprese con un modello di servizio che combina strumenti digitali e consulenza dedicata. Tra gli elementi distintivi dell’offerta figurano la consegna delle vetture entro 15 giorni lavorativi con la formula “Easy to Go” e tempi medi di 2-3 giorni lavorativi per l’evasione delle pratiche di credito.

Due formule di noleggio per diverse esigenze. Forte dell’esperienza trentennale nel settore automotive del suo CEO, Angelo Simone, Lisily si presenta sul mercato con due principali linee di prodotto: Easy to Go e Tailor Made. La prima propone soluzioni pratiche e flessibili, con durate fino a 18 mesi, pensate per chi ha bisogno di un’auto in tempi rapidi. La seconda è rivolta a chi desidera un contratto di noleggio maggiormente personalizzato, costruito sulla base delle proprie esigenze di mobilità.

Attraverso il sito lisily.it è possibile individuare le offerte più adatte alle proprie necessità, selezionando durata del contratto, percorrenza annua, fascia di spesa e caratteristiche dell’auto o del veicolo commerciale leggero. Al percorso digitale si affianca il supporto di un consulente dedicato, che accompagna il cliente nella scelta della soluzione più appropriata.

L’assistenza non si ferma alla consegna dell’auto. In un mercato nel quale la competitività del canone rappresenta spesso uno dei principali criteri di scelta, Lisily punta a differenziarsi soprattutto nella gestione del rapporto con l’automobilista dopo la firma del contratto.

L’attenzione al cliente parte dalla consegna della vettura, che avviene presso punti selezionati per la qualità del servizio, dove personale specializzato illustra le caratteristiche e le funzionalità del veicolo. Durante il periodo di noleggio, l’automobilista può contare su un interlocutore diretto per le necessità legate alla gestione dell’auto e del contratto.

“Il mercato del noleggio è cresciuto molto negli ultimi anni, ma crediamo che esistano ancora ampi margini per migliorare la qualità dell’esperienza offerta ai clienti, a partire dalla consegna del veicolo”, ha spiegato Angelo Simone, CEO di Lisily. “Non vogliamo limitarci a proporre un’auto a condizioni competitive, ma costruire un rapporto basato sull’ascolto reale, sulla disponibilità e sulla capacità di dare risposte concrete alle esigenze delle persone”.

Una flotta di 2.500 veicoli entro il 2028. Ambiziosi gli obiettivi di crescita del nuovo brand, che può già contare su una flotta di 900 veicoli e punta a più che raddoppiarla nei prossimi 12 mesi, raggiungendo quota 1.950 mezzi, per arrivare a 2.500 unità nel 2028 su tutto il territorio nazionale.

A sostenere lo sviluppo del business saranno anche partnership con importanti network e operatori del settore e l’ampliamento del portafoglio di servizi. Tra le novità in programma figurano soluzioni di mobilità in abbonamento, la vendita online e programmi di membership dedicati ai clienti.

La sfida di Lisily è quella di rendere il noleggio a lungo termine un’esperienza sempre più semplice e accessibile, coniugando i vantaggi della digitalizzazione con una relazione diretta e continuativa con l’automobilista.