Lituania, governo approva la riduzione delle accise sul diesel. Con validità fino al prossimo 15 giugno

ECONOMIA
Il governo lituano ha approvato oggi una riduzione l'aliquota sul carburante diesel come strumento per contrastare l'aumento del costo dei carburanti. La misura prevede una riduzione delle accise da 500 a 450 euro per 1.000 litri per il diesel convenzionale e da 60 a 10 euro per il diesel a uso agricolo. Il ministero delle Finanze ritiene che la riduzione delle accise possa far abbassare il prezzo del diesel alla pompa di circa 6 centesimi al litro. Il provvedimento avrà validità fino al prossimo 15 giugno.
lunedì 6 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 20:13 | © RIPRODUZIONE RISERVATA