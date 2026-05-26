Locauto accelera sul lungo termine: nuova business unit e formula flessibile per privati e P.IVA

Locauto Group riaccende i motori sul noleggio a lungo termine e lo fa con una mossa che guarda insieme alle origini e al futuro. Il gruppo italiano, già protagonista nel rent a car e nei veicoli commerciali, ha annunciato il lancio di una business unit dedicata, affidata a Pasquale Scognamiglio. Una scelta che punta a intercettare un mercato cambiato, dove aziende, partite IVA e privati cercano formule più flessibili, semplici e sostenibili nei costi.

Un ritorno strategico alle radici Il lungo termine non è una novità assoluta per Locauto, ma rappresenta piuttosto un ritorno a una parte importante della sua storia. L’azienda, nata nel 1979 tra leasing e noleggio, sceglie oggi di rafforzare il proprio posizionamento come operatore di mobilità integrata, facendo leva sull’esperienza maturata nel breve termine. «Mi piace ricordare che il noleggio a lungo termine è parte della nostra storia e che da lì tutto è cominciato. Tornare a investire oggi in questo segmento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di Locauto, per rispondere a un mercato e a comportamenti di consumo profondamente cambiati. Vogliamo confermarci come il punto di riferimento per la mobilità delle persone a 360°» ha dichiarato Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group.

La forza della rete territoriale Il piano di rilancio poggia su un asset già consolidato: una rete di oltre 110 uffici distribuiti in Italia, pensata non solo come presidio commerciale ma come infrastruttura di servizio. Dalla consulenza alla consegna, fino alla gestione operativa e alla restituzione del veicolo, Locauto punta sulla prossimità come fattore distintivo. A questo si aggiunge il supporto di più di 6.000 centri convenzionati tra officine, carrozzerie, gommisti e centri cristalli. Una piattaforma capillare che consente di garantire interventi tempestivi, continuità operativa e una qualità di servizio coerente con le esigenze di chi sceglie il lungo termine.

Una divisione dedicata per un mercato che cambia La nuova business unit nasce per dare struttura a una strategia più ampia, nella quale il noleggio a breve e quello a lungo termine diventano complementari. L’obiettivo è costruire un’offerta capace di parlare a target diversi, dalle corporate ai professionisti, fino ai clienti privati interessati a formule più trasparenti e modulabili. «La business unit dedicata al noleggio a lungo termine non nasce per caso, ma come evoluzione naturale delle competenze maturate e consolidate nel tempo nel settore della mobilità» ha dichiarato Pasquale Scognamiglio, Head of Long Term Rental Division di Locauto Group. «Il nostro sarà un approccio basato su un modello che unisce esperienza, presidio territoriale, orientamento ad un servizio di qualità e flessibilità nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato. In questo contesto, la complementarità con il noleggio a breve termine, unito allo sviluppo di soluzioni commerciali nuove e dedicate ai clienti Locauto, rappresenteranno per noi un vantaggio competitivo reale che ci permetterà di accompagnare con attenzione e continuità coloro che si affideranno a noi in ogni esperienza di noleggio» ha concluso Scognamiglio.

Locauto One+, la flessibilità entra nel contratto Tra le novità più rilevanti c’è Locauto One+, prodotto dedicato a privati e P.IVA che sarà attivo dal 24 giugno. La formula prevede una durata iniziale di 60 mesi, due profili di percorrenza da 15.000 e 30.000 km l’anno e la possibilità di uscire dal contratto ogni 12 mesi, con costi definiti in anticipo. «Il nostro obiettivo è rendere la mobilità più semplice e accessibile: per questo nasce Locauto One+, un prodotto dedicato a privati e P.IVA, creato per rendere l’offerta ancora più conveniente e flessibile, garantendo ai clienti un modello di mobilità evoluto, che unisce esperienza, competenze, ascolto e flessibilità, con un occhio sempre attento al corretto equilibrio tra qualità e costi» ha concluso Tavazza.