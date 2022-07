LoJack semplifica la gestione delle flotte aziendali elettriche ed ibride

Le vetture ibride ed elettriche si stanno facendo strada nel mondo delle flotte aziendali, trainando la transizione ecologica del parco circolante. Il solo noleggio rappresenta oggi il 30% delle immatricolazioni elettriche e il 47% di quelle ibride plug-in. Per andare incontro alle nuove esigenze dei gestori delle flotte e di coloro che guidano auto aziendali alla spina, LoJack, società che propone soluzioni telematiche per la mobilità e per il recupero dei veicoli rubati, ha integrato l’innovativa piattaforma di Fleet Management iOn.

«Sempre più spesso ci confrontiamo con fleet manager che hanno scelto di inserire veicoli ibridi ed elettrici nella propria flotta e che quindi si trovano a gestire punti di forza e criticità delle nuove alimentazioni alternative - ha evidenziato Massimo Braga, Direttore Generale di LoJack Italia - Per supportarli nella gestione della transizione ecologica del proprio parco abbiamo deciso di integrare la nostra innovativa piattaforma iOn™ di funzionalità che consentano di gestire al meglio uno degli aspetti più critici connessi all’uso di queste vetture, l’autonomia. Attraverso una soluzione flessibile e adattabile alle specifiche esigenze della singola flotta, consentiamo di organizzare al meglio gli spostamenti dei veicoli elettrificati, supportando anche il driver verso un utilizzo più smart anche dei veicoli a basse emissioni».

L’assoluta novità presentata da LoJack riguarda proprio la gestione degli e-vehicles: accedendo alla piattaforma il gestore della flotta può oggi facilmente visualizzare lo stato di carica delle batterie dei singoli veicoli in flotta, segnalato con differenti colori, e quindi è in grado di organizzare al meglio gli spostamenti dei veicoli in flotta oppure di indirizzare le vetture con urgenza verso la necessaria ricarica. Il monitoraggio si estende anche ai veicoli ibridi plug-in, per i quali viene fornito, oltre al livello di carica della batteria, anche lo stato di carburante nel serbatoio, in modo da poter calcolare al meglio l’effettiva capacità di percorrenza del veicolo prima del nuovo rifornimento. Ulteriore funzionalità, particolarmente apprezzata, riguarda la possibilità di impostare messaggi di alert per il fleet manager e/o per il driver, da ricevere quando lo stato di carica della batteria supera il livello di guardia e quindi il veicolo necessita di una pronta ricarica.

La seconda novità per il mondo delle flotte riguarda il sistema intelligente di gestione degli incidenti CrashBoxx, ora integrato nella piattaforma iOn: una soluzione che permette alle società di noleggio e ai fleet manager di essere informati istantaneamente sui sinistri che vedono coinvolti le auto del proprio parco. Dalla piattaforma è possibile ricevere le informazioni e i dettagli sull’evento, inclusa una mappa che mostra la localizzazione dell’incidente e le indicazioni sul livello di gravità (da molto leggero a molto pesante) dello stesso.

Un elemento, questo, che consente al fleet manager oppure alla centrale operativa LoJack (attiva ogni giorno h24) di poter valutare ogni singolo episodio in base alla sua reale gravità, contattando il driver e attivando i necessari soccorsi meccanici o sanitari. La particolare flessibilità della piattaforma consente anche di prevedere alert, chiedendo ad esempio di ricevere via sms quelli che informano di eventi più gravi e via email quelli di entità più leggera.