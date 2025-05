LoJack Italia agli Automotive Dealer Day con Sofia Goggia. All'evento di Verona il 14/5 anche un talk con la campionessa

Sarà una presenza all'insegna del futuro della mobilità, quella di LoJack Italia alla prossima edizione dell'Automotive Dealer Day, in programma dall'11 al 14 maggio presso la Fiera di Verona (stand 5, Padiglione 11). Il momento clou dell'evento, per la società del Gruppo CalAmp, specializzata nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, sarà il 14 maggio (dalle 10.45 alle 11.45 presso la sala Arancione del padiglione 11) per il talk «L'automotive del futuro: una discesa libera in controllo e sicurezza con Sofia Goggia».

L'evento fonderà l'energia dello sport con la visione strategica dell'automotive, proponendo un dialogo su innovazione, visione e cambiamento. Protagonista assoluta sarà Sofia Goggia, icona azzurra dello sci alpino, che racconterà come velocità, adrenalina e controllo siano elementi chiave per raggiungere i risultati, tracciando un parallelismo con le sfide del settore delle quattro ruote.

All'appuntamento interverrà anche Massimo Ghenzer, Presidente di LoJack Italia, che approfondirà i temi dei nuovi modelli di mobilità e le sfide per i dealer nell'attuale mercato automotive. Al termine del talk, moderato dalla giornalista Angela Booloni, saranno poi premiati alcuni Dealer partner come 'Best Performer'; un riconoscimento per le concessionarie che hanno saputo integrare nei loro processi di vendita l'approccio strategico di LoJack, dando vita a efficaci soluzioni di mobilità. In occasione dell'Automotive Dealer Day, giovedì 15 maggio LoJack renderà poi noti i risultati del dossier annuale sui furti di veicoli in Italia che da oltre 15 anni raccoglie e analizza i dati forniti dal Ministero dell'Interno sul 2024 e li integra con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Oltre alle statistiche relative ai diversi veicoli rubati (auto, SUV, moto, mezzi commerciali), ai territori più colpiti e ai mezzi presi maggiormente di mira dai ladri, in questa edizione del report troveranno spazio anche i principali falsi miti sui furti di auto che spesso portano i possessori di vetture a sottovalutare il fenomeno e ad abbassare pericolosamente il livello di guardia.