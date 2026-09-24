LoJack porta AI e telematica in un’unica piattaforma per le flotte aziendali

Gestire una flotta aziendale attraverso un unico punto di accesso, mettendo insieme dati telematici, informazioni sullo stato dei veicoli, comportamento di guida e strumenti per la prevenzione dei furti. È l’obiettivo della nuova piattaforma sviluppata da LoJack Italia, che punta a superare la frammentazione dei diversi servizi utilizzati dai fleet manager.

Il cuore dell’ecosistema è LoJack Connect, attraverso cui è possibile visualizzare in un’unica dashboard sia i dati provenienti dai sistemi telematici nativi delle vetture, sia quelli raccolti dai dispositivi LoJack installati a bordo. Le informazioni disponibili spaziano dalla diagnostica del veicolo ai chilometri percorsi, dai consumi al livello di carica della batteria, fino alla posizione del mezzo, al comportamento di guida, alla gestione dei geofence e degli incidenti. Una mole di dati che può essere utilizzata non soltanto per monitorare i mezzi, ma anche per individuare anomalie e intervenire sulla gestione operativa della flotta.

“La vera evoluzione è nella capacità di mettere a sistema dati e servizi che fino a oggi potevano essere gestiti separatamente”, spiega Massimo Braga, Vice Presidente e Amministratore Delegato di LoJack Italia. Il fleet manager, aggiunge, può così disporre di una visione integrata del parco auto, utilizzando le informazioni “per individuare anomalie, ottimizzare la gestione e intervenire tempestivamente in caso di eventi critici”.

L’intelligenza artificiale entra nella lotta ai furti. Una parte rilevante della nuova offerta riguarda la sicurezza dei veicoli aziendali. LoJack ha infatti integrato nella propria piattaforma AI Theft Detection, tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare situazioni potenzialmente riconducibili a un tentativo di furto. L’obiettivo è passare da un sistema essenzialmente reattivo, che interviene dopo la sottrazione del veicolo, a un modello maggiormente orientato alla prevenzione e all’individuazione anticipata delle anomalie.

Il sistema intensifica il monitoraggio nelle ore notturne e può generare alert in presenza di eventi considerati anomali, come il sollevamento del veicolo a motore spento, la disconnessione della batteria oppure spostamenti in aree ritenute a rischio. L’AI analizza inoltre anomalie e movimenti registrati nelle 48 ore precedenti, con l’obiettivo di limitare i falsi allarmi e concentrare l’attenzione sulle situazioni considerate effettivamente critiche. Quando viene confermato un potenziale rischio entra in gioco la centrale operativa LoJack, attiva 24 ore su 24 e sette giorni su sette, che può contattare driver, fleet manager e società di noleggio. Se viene accertato il furto, partono le attività di localizzazione e recupero del mezzo, svolte con il supporto degli esperti LoJack sul territorio e in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Con Sentinel una protezione su più livelli. Tra le novità destinate alle flotte figura anche Sentinel, soluzione sviluppata per rafforzare la protezione dei veicoli attraverso più meccanismi di controllo integrati. Il principio è quello della ridondanza della protezione: l’utilizzo coordinato di diversi livelli di controllo punta a rendere più difficile la manomissione dei sistemi e ad aumentare l’efficacia delle successive attività di localizzazione e recupero. La strategia di LoJack punta quindi a riunire sotto un unico ecosistema digitale due esigenze sempre più centrali nella gestione dei parchi auto aziendali: da un lato efficienza e controllo dei costi attraverso i dati telematici, dall’altro sicurezza e protezione dei mezzi, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale e sistemi di monitoraggio dedicati.