LoJack porta all’Automotive Dealer Day, la sfida dell’IA nella mobilità connessa

Dal recupero dei veicoli rubati alle nuove frontiere della mobilità connessa, LoJack Italia si prepara a essere tra i protagonisti dell’edizione 2026 di Automotive Dealer Day, in programma dal 19 al 21 maggio presso Fiera di Verona. L’azienda specializzata in soluzioni telematiche per l’automotive sarà presente al Padiglione 11 (stand 4) con una serie di novità dedicate a dealer, flotte, operatori del settore e clienti finali, puntando in particolare sui servizi di mobilità connessa e sulla sicurezza dei veicoli.

Il 20 maggio il focus sull’intelligenza artificiale Il momento centrale della presenza di LoJack all’evento saranno i due talk in programma mercoledì 20 maggio, dalle 15 alle 16.30, dal titolo: “L’impatto dell’AI sul settore automotive: nuove sfide per dealer, flotte e consumatori”. A moderare gli incontri sarà la pilota e commentatrice televisiva Vicky Piria, mentre l’apertura sarà affidata a un’intervista con Massimo Ghenzer, che analizzerà il ruolo dei concessionari nell’attuale scenario automotive e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per l’intera filiera.

Il programma prevede poi due panel di confronto dedicati all’evoluzione del mercato e all’impatto crescente dell’AI nei diversi comparti della mobilità. Nel primo dibattito interverranno Diego Fiorenzoli di Omoda & Jaecoo Italy, Alessandro Floria di Arval e Massimo Braga di LoJack Italia. Il secondo confronto vedrà invece protagonisti Marco Santucci di Jameel Motors Italia, Andrea Vettore di MAG Mobility e Nicola Mannari di LoJack Italia.

Debutta la nuova app My LoJack Nel corso della manifestazione, LoJack presenterà anche la nuova app “My LoJack”, sviluppata per consentire agli automobilisti di gestire e monitorare il proprio veicolo da remoto, ampliando così l’offerta di servizi digitali legati alla connected mobility e saranno premiati dealer e società di noleggio che si sono distinti nel 2025 come “Best perfomer”.