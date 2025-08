LoJack rilancia la sua offerta digitale: nuovo sito e piattaforma MyLoJack per una mobilità sempre più smart e sicura

LoJack, azienda attiva nel settore della telematica per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, consolida il proprio ruolo di partner tecnologico globale, con il lancio del nuovo sito corporate (https://lojack.eu) e il completo rinnovo della piattaforma digitale MyLoJack.

Il nuovo portale mette in evidenza la portata globale del network LoJack: oltre 12,8 milioni di dispositivi installati in più di 25 Paesi, 1 milione di clienti in Europa e un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro di veicoli recuperati. Una fotografia che riflette l’evoluzione di LoJack da pioniera del recupero di veicoli rubati a provider di soluzioni digitali avanzate per la gestione delle flotte, il noleggio, l'assicurazione, la logistica e la protezione dei beni nei cantieri.

Elemento centrale della strategia di LoJack è il sistema di tracciamento che integra tecnologie VHF, GPS e GSM, aumentando l’efficacia delle operazioni di recupero e riducendo drasticamente i tempi di intervento. Una combinazione vincente che permette alle squadre operative sul territorio di agire con tempestività e precisione.

Dopo l’acquisizione da parte di CalAmp nel 2016, LoJack International (che comprende le filiali in Italia, Regno Unito, Messico, Penisola Iberica e da poco anche in Francia) ha ampliato significativamente il proprio raggio d’azione in Europa. Insieme a LoJack Benelux, il Gruppo propone oggi soluzioni che integrano la telematica e i dati delle case automobilistiche tramite la piattaforma LoJack Connect, destinata sia ai fleet manager che agli automobilisti attraverso app dedicate.

“LoJack è oggi leader anche nella fornitura di soluzioni telematiche avanzate e servizi software su misura per il settore automobilistico, supportando un'ampia rete di partner attraverso strumenti innovativi e offrendo soluzioni integrate che soddisfano le esigenze in continua evoluzione di aziende e consumatori in tutto il mondo.”, evidenzia Maurizio Iperti, Presidente Automotive LoJack EMEA.

A completare il quadro dell’evoluzione digitale dell’azienda, arriva la rinnovata piattaforma MyLoJack. Questo ecosistema digitale consente ai clienti di gestire in autonomia il proprio abbonamento, accedere a documentazione, rinnovare i servizi e ampliare l’offerta sottoscritta. Non mancano funzionalità aggiuntive pensate per una mobilità più sicura e flessibile, come l’accesso diretto alla centrale operativa, assistenza clienti, FAQ aggiornate e offerte esclusive.

Con questo doppio lancio, LoJack si conferma non solo come leader nel campo della sicurezza dei veicoli, ma anche come innovatore digitale al servizio di un ecosistema di mobilità sempre più connesso, efficiente e personalizzato.