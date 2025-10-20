Londra, i taxi senza conducente di Waymo a Londra dal 2026. I test inizieranno le prossime settimane

I taxi senza conducente di Waymo inizieranno a circolare per le strade di Londra a partire dal 2026. L'azienda statunitense Waymo, nata come spin-off dal programma di auto a guida autonoma di Google e attualmente operante sotto il gruppo Alphabet, ha annunciato che la capitale britannica sarà la prima destinazione europea di Waymo e, stando a quanto dichiarato in una nota stampa, già nelle prossime settimane i veicoli circoleranno per le strade della città dando il via alla prima fase di test che prevede la presenza a bordo di personale specializzato.

Nei prossimi mesi, invece, è atteso il lancio ufficiale del servizio che vede la collaborazione di Waymo con il partner per le operazioni di flotta, Moove. L'espansione di Waymo nel Regno Unito segue l'apertura, avvenuta nel 2019, del suo primo centro ingegneristico europeo a Oxford e, da quanto è stato dichiarato, collaborerà strettamente con il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito e con Transport for London per ottenere l'approvazione normativa completa per i viaggi autonomi.

Alla vigilia del lancio del servizio in Gran Bretagna, Waymo ha confermato la partnership con il marchio britannico Jaguar Land Rover: i veicoli elettrici I-Pace, equipaggiati con il sistema Waymo Driver, effettuano ogni settimana centinaia di migliaia di corse completamente autonome negli Stati Uniti e sono attualmente operativi anche a Tokyo, nell'ambito dell'espansione internazionale.