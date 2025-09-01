Lotus rivede piano prodotti puntando sulla tecnologia Hyper Hybrid a 900 V e percorrenza combinata di oltre 1.000 km

Nel nuovo piano dei nuovi prodotti che Lotus, diventata 100% cinese, ha annunciato durante la conference call sui risultati del secondo trimestre 2025, c'è un inedito modelli plug-in con tecnologia Hyper Hybrid che sfrutta la tensione a 900 Volt (come le elettriche pure) e dovrebbe garantire non solo una percorrenza combinata di oltre 1.000 km ma anche ricariche rapidissime della batteria. Feng Qingfeng, ceo di Lotus, ha dichiarato agli analisti che questa novità assoluta - che si distacca dalla strategia 100% elettrica entro il 2028 annunciata in passato - verrà svelata entro il 2025 per essere commercializzata globalmente all'inzio del prossimo anno. Una delle chart mostrate nella conferenza con gli analisti svela anche la presenza nel piano prodotto di un'altra Hyper Hybrid che si aggiungerà nel 2027 al modello di imminente presentazione. Secondo i media specializzati, potrebbe trattarsi dell'evoluzione dell'attuale Emira Turbo che oggi utilizza un motore a benzina Mercedes-AMG che potrebbe essere eliminato per l'adeguamento Euro 7.

L'arrivo della tecnologia Phev nell'Emira dovrebbe rientrare in una più stretta collaborazione tra la divisione Lotus Technology che ha sede in Cina e Lotus Cars nel Regno Unito, che è l'azienda che produce auto sportive. Nella conference call con gli analisti Feng non ha fatto riferimento all'annuncio dato da Lotus Car nei giorni scorsi, sui possibili tagli di circa il 40% degli occupati nel Regno Unito (550 collaboratori) ma ha affermato che la recente decisione di unire Lotus Technology con Lotus Cars permetterà di ottenere una maggiore efficienza. «Vediamo ampi margini di miglioramento dell'efficienza, mentre consolidiamo molte funzioni, comprese le sinergie tecnologiche - ha affermato Feng - Abbiamo obiettivi ambiziosi per le attività di Lotus Cars in futuro. Lo faremo concentrandosi sui modelli ad altissime prestazioni e anche sui servizi di ingegneria high tech». L'adeguamento di Emira alle prossime norme e, probabilmente, anche il debutto di una supersportiva (nella chart del piano prodotto è denominata Vision X) con tecnologia Hyper Hybrid dovrebbero risollevare le sorti dell'azienda che ha visto crollare le consegne nel primo semestredi quasi la metà.

La tecnologia Hyper Hybrid di Lotus è un sistema di propulsione 'green' che combina un motore a combustione interna (che è collegato alle ruote ma svolge anche la funzione di range extender) con due unità elettrica e una batteria ad alto voltaggio (900 Volt) che ottimizza il comportamento elettrico e consente ricariche ultraveloci. È progettato per commutare i flussi di potenza tra il motore a combustione interna e quelli elettrici. Ciò si traduce in risparmio di carburante e soprattutto in riduzione delle emissioni. Trattandosi di un vero ibrido plug-in (visto che il motore ICE aziona direttamente le ruote) rappresenta un cambiamento significativo per Lotus che adotta - riducendo l'impegno nel 100% elettrico - questa tecnologia ibrida per soddisfare la domanda del mercato.