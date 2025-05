Luca de Meo (Renault) in audizione in Commissione Attività Produttive alla Camera il 20 maggio

Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault ed ex presidente dell’Associazione Europea produttori di auto (Acea) sarà in audizione in commissione Attività produttive della Camera il prossimo 20 maggio. Lo ha annunciato Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione, spiegando di aver avuto una videocall con Luca de Meo «nell’ambito dell'esame del "Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo" presentato dalla Commissione europea il 5 marzo 2025» di cui lo stesso Gusmeroli è relatore.

«Si è parlato della situazione del comparto auto europeo e delle possibilità di miglioramento del piano suddetto. Il ciclo di audizioni che stiamo svolgendo in commissione Attività produttive ha proprio l'obiettivo di ascoltare i protagonisti del settore automotive, in questo momento storico di transizione verso un nuovo concetto di mobilità che implichi di coniugare la sostenibilità ecologica ed energetica con quella economica e sociale. Per l'Italia l'automotive è un asset strategico da tutelare, sia in termini di occupazione sia di competitività», ha dichiarato Gusmeroli, annunciando l'audizione.