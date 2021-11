Lucid Air vola a Wall Street: +20% dopo i conti. Ora vale più di Ford 86 miliardi di dollari contro 79

NEW YORK - Lucid motors, start-up di auto elettriche di lusso, guadagna il 20% a 53,89 dollari sul Nasdaq dopo aver pubblicato i risultati dell’ultimo trimestre e vale ora 86 miliardi di dollari, più di Ford (79 miliardi). Lucid ha dato inizio alla produzione del suo primo veicolo lo scorso settembre ed è quotata a Wall Street da luglio. Dalla sua prima trimestrale da società quotata, Lucid ha comunicato di aver registrato una perdita netta di 524 milioni di dollari e ricavi di 232 milioni di dollari; soprattutto, ha comunicato di aver ricevuto 17.000 prenotazioni per la sua prima auto, in rialzo dalle 13.000 precedentemente annunciate. La sua prima auto è la Air, con la versione ‘entry level’ che avrà un costo di partenza di 77.400 dollari; la Dream Edition, un’edizione speciale prodotta solo in 520 esemplari, avrà un prezzo di vendita di circa 169.000 dollari. Lucid Motors è stata fondata nel 2007 a Newark (California) da Bernard Tse e Sam Weng; oggi è guidata dal Ceo Peter Rawlinson, ex ingegnere di Tesla.