Lucid sfida Tesla a Wall Street. Sbarca in listino e vale 42 mld di dollari. Capitalizzazione superiore a quella della Ferrari

NEW YORK - Lucid group fa il suo ingresso a wall street diventando uno dei produttori di veicoli elettrici di maggior valore al mondo: col suo ingresso in Borsa, infatti, l’azienda si classifica quarta tra i 15 produttori mondiali di auto e con una capitalizzazione di poco superiore a quella della Ferrari. Venerdì, la compagnia ha concluso la fusione con la Spac Churchill Capital (-0,60%) e nelle sue casse sono entrati 4,4 miliardi di dollari, una cifra sufficiente a costruire il suo impianto di produzione in Arizona, destinato a costruire berline elettriche di lusso. Gli investitori hanno scommesso anche sul management, poichè il Ceo della compagnia, Peter Rawlinson, che ha aiutato Tesla a lanciare la Model S, potrebbe portare sul mercato il modello di berlina, Lucid Air entro la fine dell’anno. Lucid ha un valore di mercato di circa 42 miliardi di dollari e le sue azioni sono in rialzo del 21,81%.