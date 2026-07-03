Geely, Lucio Tropea entra in Jameel Motors per guidare il brand premium Zeekr in Italia

A partire da oggi Lucio Tropea assumerà la responsabilità dello sviluppo del brand Zeekr sul mercato italiano, con il ruolo di General Manager Zeekr Italia. Con l'arrivo di Tropea, Jameel Motors rafforza la struttura dedicata a Zeekr in un momento chiave per la crescita del marchio premium del gruppo in Italia. Tropea porta con sé oltre vent'anni di percorso nella mobilità elettrica e nel settore automotive, costruiti con coerenza e con una visione chiara: da Mercedes-Benz Italia (2004-2015), dove ha maturato solide basi nelle vendite usato, al primo passaggio in Smart Italia (2015-2018, Direttore Vendite), fino a Enel X come Head of Global Product Marketing e-Mobility (2018-2021), dove ha contribuito alla strategia internazionale del gruppo su soluzioni di ricarica e servizi digitali per la transizione energetica. Dal 2021 a giugno 2026 è stato ceo di Smart Italia, guidandone il rilancio e il riposizionamento con un forte focus sull'elettrificazione.

«Con Lucio entra in Jameel Motors un manager che conosce a fondo la mobilità elettrica e il mercato italiano. Ma la ragione per cui siamo entusiasti di lavorare insieme va oltre il curriculum - ha commentato Marco Santucci, managing director Jameel Motors per Geely e Zeekr -. Lucio condivide i valori su cui abbiamo costruito questa organizzazione, rigore, visione di lungo periodo, rispetto per le persone e per il mercato. In Jameel Motors crediamo che siano le persone a fare la differenza, e le persone lo fanno quando portano non solo esperienza, ma anche carattere. Lavoreremo a stretto contatto per accelerare il percorso di crescita di Zeekr, il nostro brand premium, in un momento in cui la profondità dell'ecosistema Geely-Zeekr comincia a essere davvero percepita dal mercato».

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Tropea che si è detto «onorato di entrare a far parte di un gruppo che in pochi mesi ha dimostrato di saper affermarsi in Italia con una visione chiara sull'elettrico — e di farlo nel modo giusto. Il mio percorso in questo settore è stato mosso più da convinzioni che da occasioni: la passione per i motori e per l'innovazione mi ha portato, passo dopo passo, fin qui. Jameel Motors ha la struttura e la visione industriale per fare davvero la differenza in questo mercato, ma ha anche qualcosa che non è scontato: un'identità fondata su valori autentici. Zeekr ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento nel segmento premium dell'elettrico, e io non vedo l'ora di contribuire a questo percorso».