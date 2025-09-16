Luiss Green Mobility si rinnova con Acea e Renault Italia. La 5 E-Tech Electric disponibile per studenti, docenti e staff dell'università

Si chiama Luiss Green Mobility il car sharing elettrico che vede protagonista la nuova Renault 5 E-Tech Electric attraverso 12 esemplari a disposizione di studenti, docenti e staff dell'università, sia per la mobilità tra i campus che per il tempo libero. Presentato pubblicamente nella giornata di oggi, nel campus Luiss di viale Romania, alla presenza di Rita Carisano, direttore generale della Luiss, di Sébastien Guigues, ceo di Renault Italia, di Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea e di Enrico Resmini, amministratore delegato di a.Quantum, presenta una gestione dei servizi digitali e della ricarica che saranno gestiti direttamente dall'App Luiss, grazie all'integrazione con la piattaforma ICT sviluppata da a.Quantum (Gruppo Acea).

Luiss Green Mobility è anche il primo progetto pilota europeo in ambito universitario di fornitura di servizi di E-mobility e servizi smart correlati, che si rinnova a dieci anni dal suo avvio, grazie alla collaborazione di Acea e Renault Italia, che fornisce la piccola compatta 100% elettrica capace di percorrere fino a 410 km con una ricarica (secondo il ciclo WLTP) ed un livello di sicurezza ai vertici della categoria, grazie a 26 dispositivi di assistenza alla guida. «Questo progetto nasce per democratizzare la mobilità elettrica - ha dichiarato Sébastien Guigues, ceo di Renault Italia - perché anche in Italia, un giorno, la mobilità sarà elettrica. Oggi mancano punti di ricarica e abitudini di guida, ma i giovani sono convinti delle auto elettriche.

La Renault 5 è 100% elettrica, made in Europa, costruita con tanti pezzi di fornitori italiani ed è offerta con gli incentivi statali con una rata di 79 euro al mese, perché la mobilità elettrica ha senso se è appannaggio della maggior parte delle persone».