Lula incontra il ceo di Stellantis e rilancia la collaborazione con il gruppo. Filosa : «Fiat storia di successo in Brasile da 50 anni»

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ricevuto a Brasilia il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, sottolineando la crescita del settore automobilistico e il rafforzamento della collaborazione con il gruppo. «Il Brasile ha ripreso a crescere nel settore e quest'anno dovrebbe tornare a quota tre milioni di veicoli immatricolati», ha affermato Lula, aggiungendo che il Paese «continua ad attrarre investimenti, rafforzando l'industria e creando occupazione». Il presidente ha sottolineato che lo spirito di collaborazione tra il suo governo e l'azienda «ha portato come risultato la crescita di Stellantis in Brasile, il traguardo di avere il 50% dei lavoratori composto da persone nere, un fatto importante, e un numero elevato di donne» impiegate nei suoi stabilimenti.

«Ora lavoreremo con voi per aumentare la capacità di esportazione di veicoli verso l'America Latina e il continente africano», ha aggiunto Lula, affiancato dal vicepresidente Geraldo Alckmin. Da parte sua, Filosa ha sottolineato l'importanza del Brasile per il gruppo, ricordando che ricorre il 50° anniversario della presenza di Fiat nel Paese, «un marchio che si considera allo stesso tempo italiano e brasiliano». Il ceo ha inoltre ripercorso il ruolo di leadership di Stellantis in Brasile e in Sud America, illustrando il piano di investimenti del gruppo. «Siamo l'azienda leader in Sud America e in Brasile: lo scorso anno abbiamo chiuso con una quota del 23% del mercato regionale, del 30% in Brasile, del 30% in Argentina e del 10% in Cile, con un milione di veicoli venduti nel 2025», ha dichiarato Filosa.

L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, si è riunito a Brasilia con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva per celebrare i 50 anni di quella che ha definito una «storia italiana di successo» della Fiat in Brasile e per parlare degli investimenti da 30 miliardi di reais (circa 5,18 miliardi di euro) che il gruppo automobilistico realizzerà nel Paese entro la fine del decennio. All'incontro hanno partecipato anche il vicepresidente Geraldo Alckmin, i ministri dell'Economia Dario Durigan, dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi Márcio Elias Rosa e Miriam Belchior, ministra della Casa civile, oltre ai dirigenti di Stellantis. "È stata un'accoglienza molto calorosa, molto positiva, che ha riconosciuto i progressi dell'industria, che sta crescendo, e i risultati della Fiat in questi 50 anni», ha dichiarato Filosa in un'intervista esclusiva all'Ansa.

"È un'industria che il presidente conosce molto bene e per la quale ha fatto molto, considerando che ha una politica industriale che giustamente considera il settore automobilistico uno dei principali motori dello sviluppo, della creazione di posti di lavoro e delle opportunità per i fornitori», ha aggiunto il ceo. Durante la riunione Filosa ha regalato a Lula miniature di alcuni modelli che hanno segnato la storia della Fiat in Brasile, come la 147, la prima auto al mondo prodotta in serie alimentata a etanolo, la popolare Uno Mille e il pick-up Strada, il veicolo più venduto nel Paese. "È stato un incontro per celebrare i 50 anni di una storia italiana in un Paese come il Brasile, di un'azienda che ha fatto tanto per il Paese», ha sottolineato il ceo, ricordando che Stellantis sta creando 2.000 nuovi posti di lavoro in Brasile, di cui 1.200 soltanto nello stabilimento di Betim. "È una storia di successo di un'azienda italiana che ha scelto il Brasile per radicarsi e crescere insieme al Paese, creando occupazione e promuovendo investimenti qualificati. Ed è una storia che non finisce, al contrario, guarda al futuro per essere ancora più bella nei prossimi 50 anni», ha concluso Filosa.