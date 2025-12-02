Lynk & Co allarga la sua rete in Italia e apre due nuovi punti vendita in Veneto

Lynk & Co prosegue il piano di espansione sul mercato italiano con l'apertura di due nuovi punti vendita in Veneto, rafforzando una rete che conta oggi 14 showroom e che, secondo le previsioni del marchio, dovrebbe arrivare a 22 entro la fine del 2025. A supporto della crescita commerciale, il brand può già contare su 45 officine post-vendita ufficiali integrate nel sistema di assistenza Lynk & Co, garantendo copertura e servizi dedicati ai clienti su tutto il territorio nazionale. Le nuove aperture, invece, riguardano Bisson Auto a Vicenza, in Strada Padana verso Verona 89, e Autoverona in Via Flavio Gioia 5 a Verona.

Gli showroom sono stati allestiti seguendo l'identità visiva e i criteri stilistici propri di Lynk & Co, con spazi caratterizzati da elementi brandizzati e ambienti progettati per offrire un'esperienza immersiva e coerente con l'approccio del marchio. Nei nuovi punti vendita è possibile scoprire e testare l'intera gamma Lynk & Co: la 08, plug-in hybrid con autonomia elettrica fino a 200 km nel ciclo Wltp e ricarica rapida in corrente continua, la 02, crossover coupé completamente elettrica e la 01, SUV plug-in hybrid dotato di servizi digitali e connettività avanzata. I clienti possono ricevere informazioni, effettuare test drive e approfondire l'offerta del marchio recandosi direttamente nei nuovi showroom oppure consultando le sezioni dedicate a Lynk & Co sui siti web dei rispettivi rivenditori.