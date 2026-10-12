Macron al Salone dell'Auto di Parigi 2026, visita agli stand Stellantis ed incontra Elkann

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato il Salone dell'auto di Parigi soffermandosi in particolare sugli stand Citroen, Peugeot e Ds Automobiles. Accompagnato dal presidente di Stellantis John Elkann, dal ceo Antonio Filosa e dal responsabile Enlarged Europe Emanuele Cappellano, si è trattenuto a lungo sullo stand Citroen per ammirare il nuovo concept car 2 Cv, la reinterpretazione moderna dei uno dei più grandi successi della storia dell'automobilismo mondiale. A illustrargli il nuovo prodotto Xavier Chardon, ceo di Citroen e DS Automobiles. Successivamente ha visitato lo stand Peugeot dove è stato accolto dal ceo Alain Favey che gli ha presentato le caratteristiche del nuovo concept Rcz Vision del piacere di guida del marchio e E-T16 concept che celebra i successi nei rally della 205 T16. La visita si è conclusa sullo stand Ds dove ha ammirato il concept F3ver nuova espressione del design Ds.