Macron atteso a Salone Parigi, “occasione per dimostrare sostegno a industria auto”. Visita prevista nel pomeriggio

La visita del presidente francese, Emmanuel Macron, al Mondial de l’Auto, il Salone dell’auto di Parigi, che si apre oggi nella capitale francese, "sarà l'occasione per mostrare il suo sostegno all'industria, in particolare all'innovazione e alla produzione, in linea con gli obiettivi del piano Francia 2030 e con gli obiettivi europei del settore, che sono decisamente orientati all'elettrificazione”. E' quanto si legge in una nota dell'Eliseo. Il presidente Macron è atteso nel pomeriggio al Salone, dopo avere incontrato ieri sera i leader del settore.