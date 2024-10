Madrid chiede all'Ue di tenere aperto negoziato sui dazi per le auto elettriche con Cina

La Spagna chiede di mantenere aperti i negoziati con la Cina per evitare a ogni costo una guerra commerciale: lo comunica in una lettera inviata dal ministro spagnolo all'Economia, Carlos Cuerpo, al commissario Ue al Commercio, Valdis Dombrosvkis, rivela El Pais. Questo anche se Madrid non ha rivelato ancora la sua posizione sul voto decisivo di oggi a Bruxelles per introdurre dazi aggiuntivi definitivi fino al 36,3% sulle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi, ritenuti sleali, elargiti da Pechino ai suoi produttori di e-car. «In questo momento crediamo necessario mantenere aperti i negoziati ed esplorare tutte le vie per una soluzione di compromesso», segnala Cuerpos nella lettera, senza anticipare il senso del voto. A metà luglio, in un primo voto non vincolante, dodici Paesi - tra cui l'Italia e la Spagna - si erano espressi a favore di un segnale forte contro i sussidi sleali. Undici gli astenuti, guidati dalla Germania, e solo quattro i contrari (Ungheria, Malta, Cipro e Slovacchia).

Da allora, e vista la rappresaglia annunciata da Pechino sul comparto agroalimentare europeo, Madrid ha espresso l'intenzione di riconsiderare la sua posizione. Nella lettera Madrid segnala possibili punti di incontro, come «la riduzione dell'impatto nocivo dei sussidi», segnalato dalla Commissione Europea dopo l'approfondita indagine sui vantaggi competitivi dei veicoli elettrici del gigante asiatico per l'ingente quantità di aiuti ricevuti. E chiede che parte della produzione di batterie sia trasferita in Europa. In Spagna è stata di recente installata una grande fabbrica di veicoli cinesi nell'ex impianto giapponese di Nissan ed è previsto un progetto per la creazione di una produzione di batterie di litio in Estremadura. La lettera allinea la posizione della Spagna con quella della Germania, che ha fatto appello ripetutamente a evitare una guerra commerciale con Pechino.