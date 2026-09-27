Mag Mobility e LoJack per la protezione auto: assicurazione, tecnologia e servizi entrano nell’ecosistema del dealer

Centosedici gradini, ciascuno ricavato da un unico blocco di pietra e perfettamente incastrato con gli altri. È una delle caratteristiche dello scalone della Reggia, ma anche la metafora scelta da Andrea Vettore, managing director di Mag Mobility, per descrivere ciò che dovrebbe essere una filiera assicurativa capace di affrontare le trasformazioni del mercato automobilistico. «Gli stakeholder devono incastrarsi perfettamente», è il senso del ragionamento con cui Vettore ha aperto la tavola rotonda “Assicurare il valore.

Tecnologia, prevenzione e distribuzione per ripensare la protezione automotive nel Mezzogiorno”, organizzata da Mag Mobility e LoJack nella Sala Romanelli della Reggia. Un confronto rivolto a broker e operatori del settore, con la partecipazione di Nicola Mannari per LoJack, Pierre Stalla-Bourdillon per Generali ed Emanuele Vicinanza per Alchimia Broker. L’obiettivo dichiarato è quello di ragionare su un modello diverso di protezione dell'automobile, nel quale l'assicurazione sia il risultato di una collaborazione tra competenze diverse senza dimenticare il tema dell'innovazione: la compagnia, l'intermediario, il concessionario.

Punto di partenza è il valore stesso dell’automobile: il cambiamento del mercato ha reso ancora più evidente la necessità di proteggere il bene con un insieme di servizi che comprendano assistenza, prevenzione e tecnologia. A fronte di questo nuovo approccio al tema della sicurezza e della prevenzione sono chiare le idee su quale sia l’atteggiamento dei concessionari campani di fronte alla sfida.



Gli interventi. «Non c’è sfiducia o rassegnazione. Parliamo di imprenditori - ha chiarito Emanuele Vicinanza - e un imprenditore è abituato ad affrontare le difficoltà e a trasformare le difficoltà in occasioni. Una contrazione del mercato può spingere verso l'incremento dei servizi offerti al cliente. Il problema diventa allora quello del tempo e degli strumenti necessari per proporre questi servizi senza snaturare il lavoro del concessionario. Il venditore non può sostituire il broker o l'assicuratore, ma deve essere messo nelle condizioni di spiegare al cliente perché, a fronte del valore dell'auto, possa essere utile una protezione più ampia». La questione si intreccia con quella del prezzo e delle differenze territoriali. Pierre Stalla-Bourdillon ha spiegato che la geografia costituisce uno degli elementi utilizzati nella determinazione del rischio e che in Italia le differenze tra territori possono essere particolarmente marcate, citando il confronto tra realtà provinciali molto diverse tra nord e sud.

«La provincia di residenza, insieme ad altri elementi relativi al veicolo e alla copertura, diventa così uno dei parametri attraverso i quali costruire una proposta assicurativa» ha dichiarato specificando che anche se esiste un tema di aree del sud caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio (e, conseguentemente, da premi assicurativi più elevati) è anche l’atteggiamento del cliente a fare la differenza: «La disponibilità del cliente a utilizzare una scatola nera o un sistema di controllo satellitare può infatti fornire alla compagnia informazioni aggiuntive e contribuire alla costruzione di un portafoglio più selezionato». Non sono mancati riferimenti al contributo delle nuove tecnologie nella raccolta e gestione dei dati, oltre che nella fase di salvaguardia dei veicoli controllati.

«La vera competizione è proprio con chi sottrae le vetture. La tecnologia è uno strumento con cui cercare di ridurre preventivamente l'esposizione al rischio» ha spiegato Nicola Mannari che ha indicato nel 75% dei casi i veicoli rubati vengono recuperati entro le 24 ore successive al furto. Non mancano di giocare un ruolo negativo anche le pratiche scorrette ma ogni attore deve sentirsi responsabile nei confronti del cliente. «La polizza alla fine è una promessa che viene fatta al cliente attraverso la compagnia, ma anche attraverso il broker, il concessionario e le officine che curano il rapporto con l’assicurato» ha ricordato Andrea Vettore.