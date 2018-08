Magneti Marelli, il fondo americano Kkr pronto a comprare l'azienda da Fca

NEW YORK - Il fondo americano Kkr è in trattative per acquistare Magneti Marelli da Fca a un prezzo superiore ai 3,23 miliardi di euro a cui la società di componentistica è valutata. L’indiscrezione del Wall Street Journal arriva ieri durante una giornata di debolezza per il titolo di Fca, che perde l’1,20% sulla scia della nuova minaccia di Donald Trump di imporre dazi del 25% su ogni auto importata negli Stati Uniti dall’Europa. Una vendita di Marelli sarebbe la prima importante decisione dell’amministratore delegato di Fca Mike Manley (nella foto), che segnalerebbe così un cambio di rotta rispetto al suo predecessore. Sotto Sergio Marchionne, infatti, il gruppo si era concentrato su uno spin off della società e su una sua possibile quotazione a Piazza Affari. Una vendita diretta sembra indicare come Manley intraveda nella transazione con Kkr la possibilità di maggiore valore.