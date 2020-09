Manley: «Modifiche accordo per garantire a nuovo gruppo giuste risorse». Tavares: «Prospettive ancora migliori per Stellantis»

TORINO - L’annuncio della modifica del Combination Agreement per la fusione tra Fca e Psa «è un ulteriore, forte segnale della comune determinazione a garantire che Stellantis abbia tutte le risorse di cui ha bisogno per impegnare i suoi asset unici, le sue energie creative e le molte opportunità per la creazione di un valore superiore per tutti i nostri stakeholder». Lo ha dichiarato Mike Manley, ceo di Fca, in una nota congiunta con Psa. «Non ci sono parole per descrivere la dedizione dimostrata dai team coinvolti sul lancio di Stellantis, e quella di tutte le nostre persone nell’affrontare le sfide senza precedenti che la pandemia da Covid -19 ci ha costretto ad affrontare», ha aggiunto Manley.

«Con questo nuovo decisivo passo, ci stiamo avvicinando complessivamente al nostro obiettivo nelle migliori condizioni possibili con prospettive ancora migliori per Stellantis», ha dichiarato Carlos Tavares, presidente del consiglio di gestione del gruppo Psa. «Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare vivamente i team che hanno costruito rapporti di reciproca fiducia, anche durante le misure di confinamento del Covid-19. Il fattore umano è al centro delle dinamiche di un progetto di questo tipo, insieme al sostegno dei nostri azionisti, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno per la creazione di Stellantis», ha concluso Tavares, che sarà il ceo del nuovo gruppo che nascerà dalla fusione di Fca e Psa.