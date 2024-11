Finanziaria, Urso: «Fondo automotive verrà rialzato, sarà tutto destinato a offerta»

Il fondo automotive verrà in parte rialzato. Lo ha detto, secondo quanto appreso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo Stellantis. «Destineremo tutte le risorse del fondo, che pensiamo di aumentare nel corso della manovra, sul fronte dell'offerta, a sostegno delle imprese, soprattutto degli investimenti della filiera dell'automotive», ha affermato Urso. «Gli ecobonus svenano gli Stati ma non risolvono il problema. È come svuotare un oceano con dei secchielli. Quest'anno abbiamo investito un miliardo di euro di intesa con Stellantis, che aveva sostenuto che la misura avrebbe aumentato la produzione in Italia.

È accaduto esattamente il contrario e quindi, come preannunciato, non la riproporremo più», ha dichiarato Urso al tavolo. Quindi, ha continuato il ministro, «destineremo tutte le risorse del fondo, che pensiamo di aumentare nel corso della manovra, sul fronte dell'offerta, a sostegno delle imprese, soprattutto degli investimenti della filiera dell'automotive. E proponiamo nel nostro "non paper" un piano automotive Ue con incentivi alla domanda, stabili e duraturi nel tempo, con risorse comuni destinate ai consumatori europei».