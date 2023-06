Manutenzione e riparazione auto: cresce la spesa nel 2022. Con 35,3 miliardi di euro superata del 23,4% quella del 2021

Nel 2022 è salito del 23,4% l’esborso degli italiani per la manutenzione e la riparazione auto, lo rivela uno studio dell’osservatorio Autopromotec. Infatti, si è passati dai 28,6 miliardi di euro del 2021 ai 35,3 miliardi di euro dell’anno scorso, un dato che coincide con una ripresa significativa del lavoro in officina cresciuto del 17%. Lo studio rivela anche che, in parte, l’aumento delle spese deriva da un corrispondente incremento dei prezzi, saliti del 4,1%, dovuto all’inflazione. Un’influenza inferiore, invece, è stata esercitata dall’aumento del parco circolante, che è cresciuto dell’1%. Volendo fare un confronto con i dati del 2019, quando la spesa per la manutenzione e la riparazione auto era pari a 33,4 miliardi di euro, si scopre che nel 2022 si è superato anche questo risultato, con i 35,3 miliardi di euro complessivi.