Marchi cinesi in Europa in grande crescita: +91% immatricolazioni nel semestre. Mentre crolla quota di Tesla

Si intensifica la concorrenza cinese nel mercato europeo delle auto nuove, in gran parte a scapito delle case automobilistiche europee, giapponesi, coreane e americane. Secondo l'ultima analisi di Jato Dynamics, la quota di mercato dei marchi automobilistici cinesi nel primo semestre del 2025 e quasi raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un nuovo record del 5,1%. Il loro volume e aumentato del 91%. Da inizio anno, i marchi cinesi si collocano appena al di sotto di Mercedes, con una quota del 5,2%, e davanti a Ford, con il 3,8%. Cinque case automobilistiche stanno guidando questa rapida crescita - spiega Jato - BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor e Xpeng. BYD, che ha adottato una strategia di prezzo particolarmente aggressiva, ha immatricolato 70.500 unita nel primo semestre del 2025, con un aumento del 311% su base annua. Solo a giugno, BYD ha immatricolato 15.565 unita, entrando a far parte dei 25 marchi piu venduti e superando Suzuki, Mini e Jeep. La BYD Seal U e stata, insieme alla Volkswagen Tiguan, il modello ibrido plug-in piu venduto in Europa a giugno e la terza nel primo semestre.

Secondo gli ultimi dati di Jato Dynamics, Tesla ha registrato il secondo calo piu significativo della quota di mercato nel primo semestre del 2025, passando dal 2,4% del primo semestre del 2024 all'1,6%. Nel periodo la societa guidata da Elon Musk, i cui risultati finanziari del secondo trimestre 2025 sono attesi nella notte italiana, alla chisura dei mercati Usa, ha perso posizioni nella classifica del gruppo a favore di SAIC Motor, proprietaria di MG, che ha superato Tesla per la prima volta nelle vendite. La casa automobilistica cinese ha aumentato i volumi del 22%, raggiungendo le 162.153 unita, rispetto a un calo del 33% registrato da Tesla, che ha raggiunto le 109.264 unita. «La Tesla Model Y aggiornata non e riuscita finora a fornire l'incremento di vendite previsto per il marchio», ha osservato Munoz. «Allo stesso tempo, la concorrenza di BYD e del Gruppo Volkswagen sta rendendo piu difficile per Tesla mantenere la sua posizione di leadership». L'analisi di Jato segnala che Tesla e stato il secondo produttore di veicoli elettrici a batteria piu registrato in Europa a giugno, ma occupava la quarta posizione nella classifica dei veicoli elettrici a batteria del primo semestre, dietro al gruppo Volkswagen (quota del 28%), Stellantis (11%) e a Bmw (10,3%).