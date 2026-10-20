Marchi cinesi in Italia avanzano impetuosi: +175% dal 2022 al 2026. Balzo del 428% dei modelli

In Italia oggi un marchio di automobili su 4 è cinese. E' quanto emerge dalla ricerca di Quattroruote dal titolo “Desiderare l'auto non basta più”. Tra il 2022 e il 2026 i marchi in vendita in Italia sono cresciuti del 28,4% e i modelli del 35,2%, spinti soprattutto dai costruttori cinesi, i cui marchi sono saliti del 175%, con un balzo del 428% dei modelli, tanto che oggi «un marchio su quattro è cinese».

L'interesse per le auto cinesi va oltre il concetto di 'fedeltà al marchio', dato che «quasi un italiano su quattro dichiara un legame più debole con la propria marca», mentre «per quasi uno su due l'arrivo dei brand cinesi rende meno interessanti quelli tradizionali». Oltre il 50% di chi ha risposto al sondaggio alla base della ricerca di Quattroruote afferma di appressare soprattutto il rapporto qualità-prezzo delle auto cinesi.