Marelli investirà quasi 7 mln in Automotive Lighting. Ferrari: «Sito di Tolmezzo ruolo strategico in piani sviluppo gruppo»

UDINE - Sono quasi 7 i milioni che il gruppo Marelli investirà a Tolmezzo (Udine), nel 2022, su Automotive Lighting, azienda del Gruppo che produce e stampa fanali posteriori per vetture di alta gamma delle principali case automobilistiche, tra cui Bmw, Porsche, Alfa Romeo, Maserati, Jaguar e Volvo. Lo rendono noto Cisl Alto Friuli e Fim Cisl Fvg, che hanno promosso oggi un convegno con il presidente di Marelli Europe, Ermanno Ferrari. «Questo stabilimento di Tolmezzo - ha affermato Ferrari - riveste, non da oggi, un ruolo strategico nei piani di sviluppo del gruppo. Quanto viene realizzato e ideato qui a Tolmezzo si caratterizza per l’elevato contenuto di risorse umane con elevata professionalità che dovranno, insieme a tutte le parti coinvolte, fare un salto di qualità, affrontando il cambio di paradigma che sta caratterizzando l’automotive, con nuovi prodotti innovativi, processi e nuove professionalità».

Oggi, ha concluso, «servono professionalità in grado di dialogare con un mondo nuovo, competenze che non si trovano sul mercato e che non abbiamo a sufficienza. Per questo occorre costruire, in base a necessità ben declinate dalle aziende, profili professionali in grado di sostenere una sfida ormai già iniziata e che vede il sistema-Italia molto indietro rispetto ad altri Paesi». Il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, ha sottolineato la necessità di un vero piano strategico nazionale sull’industria, mentre la necessità di stringere alleanze tra politica, aziende, sindacato, università e percorsi Its è stata evocata da Fabiano Venuti per la Fim Cisl Fvg e dal coordinatore di Cisl Alto Friuli, Franco Colautti.